В Отрадном под Воронежем установили рамки для ограничения проезда грузовиков

В поселке Отрадное в Новоусманском районе установили рамки для ограничения проезда грузовиков. Об этом предупредили автомобилистов в департаменте дорожной деятельности региона.

Высота конструкций составляет 2,5 м. Как раз, чтобы не смогли проехать под ними большегрузы. Рамки простоят на этом участке до 30 июня.

В департаменте пояснили, что к таким мерам власти прибегли из-за нарушений со стороны водителей больших авто. Систематически они проезжают на участке автодороги общего пользования по улице Цветочная в Отрадненском сельском поселении, несмотря на запрет и установленный дорожный знак. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.