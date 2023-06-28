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НовостиОбщество28 июня 2023 17:00

Прокуратура выявила нарушения в колледже в Воронежской области

Руководитель и 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Воронежская прокуратура нашла нарушения в деятельности Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности. Об этом рассказали в надзорном ведомстве после того, как была проведена проверка. Информация появилась в официальном телеграм-канале 28 июня.

Уточняется, что нарушения были зафиксированы при приеме на обучение, при организации питания и проживания студентов, в том числе из числа детей-сирот, а также оснащения учебных корпусов и общежитий. Вскрыты были недостатки и при организации профилактической работы с обучающимися.

На отдельных объектах были допущены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а также социальных и имущественных прав обучающихся.

Прокуратура области внесла представление в департамент образования об устранении нарушений закона. Руководитель и 7 должностных лиц колледжа привлечены к дисциплинарной ответственности. Большая часть выявленных нарушений устранена.