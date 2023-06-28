Воронежцу, избившему до смерти отца, грозит принудительное лечение

Во время ссоры сын ножом и молотком несколько раз ударил отца, а затем жестоко избил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В начале февраля этого года в жилом доме, расположенном по улице Луговой в селе Куликовке Кантемировского района, между мужчиной и его отцом произошел конфликт. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. Во время ссоры сын ножом и молотком несколько раз ударил отца, а затем жестоко избил. От полученных телесных повреждений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством. Якобы в момент потасовки он не понимал, что и где делает. Эксперты уверены, что мужчина нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.