В Воронеже маршрутный автобус сбил на пешеходном переходе пенсионера

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 28 июня, примерно в 13:51 в Воронеже 29-летний житель Новоусманского района, управляя автобусом «Волгабас» (маршрут № 5А), двигался со стороны улицы Маршала Жукова в направлении улицы Генерала Лизюкова. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

У дома № 4е по улице Генерала Лизюкова он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 76-летний местный житель, получил телесные повреждения, его госпитализировали в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении мопеда и «Тойоты» пострадали два 12-летних подростка.