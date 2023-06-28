Известный воронежский баянист получил срок за хищение инструментов

Фото из архива КП

Известный баянист из Воронежа, выпускник местного музыкального колледжа имени Ростроповичей Лев Лавров, был недавно осужден в Москве за хищение музыкальных инструментов. Видеозапись из зала суда опубликовала прокуратура столицы.

В надзорном ведомстве пояснили, что общая сумма ущерба составила свыше 8,4 млн рублей. Суд установил, что Лавров под предлогом ремонта или аренды получал от собственников аккордеоны и баяны. Люди ему верили, но инструменты потом им мужчина не возвращал. За полтора года от действий воронежца пострадали 18 человек.

Уточняется, что среди похищенного были редкие экземпляры. Суд признал его виновным в мошенничестве (по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски собственников инструментов о взыскании материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.