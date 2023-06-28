Житель Воронежской области украл винтовку и банковскую карту

С чужой картой злоумышленник направился в местный магазин, где сделал несколько покупок на общую сумму 3 540 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 27 июня, в Борисоглебский городской суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Петровского Борисоглебского района. По данным правоохранителей, он украл у приятелей винтовку и банковскую карту.

Как следует из материалов дела, в середине февраля обвиняемый со своими знакомыми пил алкоголь и все, кроме него, уснули. Он этим воспользовался и, зная, что автомобиль друга не закрыт и в нем лежит самодельная винтовка, украл ее. Оружие обвиняемый спрятал у себя в надворной постройке, но в конце апреля полицейские его нашли. Речь идет о винтовке калибром 4,5 мм. Кто именно изготовил ее кустарным способом, пока не сообщается. Тем не менее, причинённый ущерб оценили в 3 100 рублей.

На винтовке обвиняемый не остановился. В середине марта в том же селе, пьяный, он зашел в дом к другому приятелю и увидел в чехле его телефона банковскую карту. Ее удалось украсть. И со своей добычей злоумышленник направился в местный магазин, где сделал несколько покупок на общую сумму 3 540 рублей. Теперь его обвиняют по трем статьям УК РФ: хищение оружия, хранение боеприпасов, а также тайное хищение чужого имущества.

Егор ОДЕГОВ