В Воронежской области серийного вора отправили в колонию строгого режима

Теперь вор-эксперт проведет три года в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний ранее судимый житель Лискинского района признан местным судом виновным за серию краж. Он совершил их с июня по ноябрь 2022 года. Злоумышленник заходил в магазины, брал с полок различные продукты, прятал их под одежду или клал в пакет и, не расплачиваясь, проходил мимо касс. И все же стражам порядка удалось установить личность и местонахождение злоумышленника по изъятым записям с камер видеонаблюдения.

Осужденный полностью признал свою вину и рассказал о секрете, который помогал ему длительное время оставаться незамеченным. Он уверен, что на совершение кражи нужно тратить не более пяти секунд. Общий ущерб, который мужчина нанес торговым точкам, составил 184 тысячи рублей. Теперь он проведет три года в колонии строгого режима.