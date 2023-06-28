Семь спасателей получили тепловой удар при тушении нефтебазы в Воронеже

Скриншот видео МЧС Фото: Предоставлено "КП"

Семь спасателей пострадали от теплового удара во время тушения пожара на нефтебазе в Воронеже, который разгорелся днем в субботу, 24 июня. Им потребовалась помощь медиков. Но, по счастью, пострадавших удалось избежать. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там поделились данными о крупном пожаре, который они назвали самым мощным, который произошел в нашем городе-миллионнике за последние 30 лет. Спасатели собрали интересные цифры.

Итак, в горящем резервуаре находилось 5 тысяч тонн авиационного керосина. Тушение его длилось 12 часов. За это время было израсходовано 65 тысяч тонн воды и 67 тонн пенообразователя.

Спасатели использовали 7 км пожарных рукавов, 15 пожарных стволов на тушение и охлаждение соседних резервуаров, чтобы те не воспламенились.

Участие в тушение принимали 297 человек, 33 пожарных автомобиля, 2 пожарных поезда.

Убытки: 15 вышедших из строя теплоотражающих костюмов, 1 вышедший из строя коленчатый подъемник.

О ликвидации возгорания сообщили в 00.40 25 июня.