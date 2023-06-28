Воронежец потерял 97 тысяч рублей, заказывая жилье на берегу моря

Воронежец ввел данные своей банковской карты и подтвердил перевод. Фото: Алексей СЕРГУНИН

44-летний житель Воронежа стал жертвой фишингового сайта. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Мужчина откликнулся на объявление в интернете, где была размещена информация про отель на берегу моря с привлекательными ценами. Через сайт мужчина оставил заявку на обратный звонок. Объяснив условия и схему дистанционного бронирования номера, аферист направил на электронку потерпевшего ссылку для оплаты. Воронежец ввел данные своей банковской карты и подтвердил перевод. Через некоторое время мошенник позвонил еще раз и сказал, что платеж не прошел и необходимо продублировать оплату. Не проверив списание денег, мужчина повторил банковский перевод. После этого связь с аферистами прервалась, никакую бронь потерпевший не оплачивал, а сайт оказался фишинговым. Причиненный ущерб составил 97 тысяч рублей.