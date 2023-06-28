Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 9:47

90 автобусов за 351 млн рублей поставят в Воронежскую область из Нижнего Новогорода

Они должны прибыть в регион до 31 октября
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

18 аукционов на поставку 90 автобусов для районов Воронежской области выиграла нижегородская компания «Премьер». Она стала единственным участником тендером. Об этом пишет издание De Facto, ссылаясь на документы, размещенные на госзакупках.

В данный момент договоры находятся на подписании у поставщика. Компания находится в Павлово Нижегородской области. Там на заводе выпускают известные ПАЗы.

Известна и общая начальная цена транспорта. Она составляет 351 млн рублей. Каждый аукцион подразумевал стоимость в 19,5 млн рублей. Автобусы должны прибыть в регион не позднее 31 октября.