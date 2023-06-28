На пяти улицах Воронежа появятся велодорожки

Организация велодорожек при реконструкции или строительстве автодорог.
Фото: Алексей СЕРГУНИН
В Воронеже на дорогах, на которых проведут реконструкцию, запланировано появление велодорожек. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Велодорожки появятся на следующих участках:
- от улицы Загоровского в направлении улицы Ломоносова;
- от улицы Шишкова до улицы Тимирязева;
- от улицы Урывского до улицы Тверской;
- на улице 60 Армии: от бульвара Победы до улицы Лизюкова, от улицы Лизюкова до улицы Хользунова;
- от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» и улицы Остужева.