На пяти улицах Воронежа появятся велодорожки

Организация велодорожек при реконструкции или строительстве автодорог. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже на дорогах, на которых проведут реконструкцию, запланировано появление велодорожек. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Велодорожки появятся на следующих участках:

- от улицы Загоровского в направлении улицы Ломоносова;

- от улицы Шишкова до улицы Тимирязева;

- от улицы Урывского до улицы Тверской;

- на улице 60 Армии: от бульвара Победы до улицы Лизюкова, от улицы Лизюкова до улицы Хользунова;

- от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» и улицы Остужева.