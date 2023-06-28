Двух курских грабителей осудили в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

В ноябре 2022 года двое жителей Курской области, 28-ми и 33-х лет, ограбили магазин бытовой техники, расположенный на улице Дзержинского в Семилуках. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Мужчины дождались, пока продавец отвлечется, сложили десять музыкальных колонок в белый пакет, и направились к выходу. Работники магазина отреагировали на звук магнитных рамок, но не успели догнать грабителей. Поймать их удалось после изучения видеозаписи. Стражи порядка установили, что злоумышленники передвигались на «Ладе Гранте» с фрагментом номера Курской области. Их задержали в родном регионе.

В итоге Семилукский районный суд признал злоумышленников виновными по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Старшего рецидивиста приговорили к двум годам четырем месяцам колонии строгого режима, а его подельника – к двум годам шести месяцам колонии общего режима.