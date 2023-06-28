Воронежский «Факел» продлил аренду защитника «Ростова» Калинина

Игорь Калинин. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

27-летний защитник «Ростова» Игорь Калинин продолжит выступать за воронежский «Факел» в сезоне-2023/24. В минувшей кампании уроженец Керчи сыграл за «неугасаемых» 22 матча и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Накануне, 27 июня, руководство «Факела» приняло решение продлить аренду Игоря.

А сегодня, 28 июня, стало известно, что в семье Калининых пополнение – родилась дочка, малышку назвали Есенией.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вчера Георгий Гонгадзе ушел из «Факела». Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта.