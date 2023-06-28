В Воронежской области с трассы М-4 «Дон» в кювет слетел грузовик

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 27 июня, в 1:50 в Каширском районе на 573 км автодороги М-4 «Дон», 40-летний житель Новоусманского района, управляя грузовиком «Ситрак С7Н» с полуприцепом «Кегель» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Кроме того, мужчина не учел неблагоприятные погодные и метеорологические условия, из-за чего потерял управление, и машина слетела в кювет, где перевернулась. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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