В Воронежской области в столкновении мопеда и «Тойоты» пострадали два 12-летних подростка

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 27 июня, в 15:03 в Боброве 12-летний местный житель, управляя мопедом «Орион», ехал по улице Сахарного завода. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. У дома № 9 при выезде на проезжую часть несовершеннолетний не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой Камри», под управлением 37-летней местной жительницы, ехавшем в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир, 12-летний местный житель, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.