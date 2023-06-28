Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 6:16

Средняя пенсия в Воронежской области за год выросла почти на 15%

Теперь она составляет 18 110,4 рубля
Алексей СЕРГУНИН
Средний размер пенсий для неработающих пенсионеров составляет 18 916,1 рубля (+14,4%).

Средний размер пенсий для неработающих пенсионеров составляет 18 916,1 рубля (+14,4%).

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным на 1 апреля этого года в нашем регионе проживают 705,7 тысячи пенсионеров. Об этом информирует пресс-служба Воронежстата. Средний размер назначенных пенсий достиг 18 110,4 рубля. За год этот показатель увеличился на 14,7%. При этом число работающих пенсионеров за год уменьшилась на 8,2%, теперь их 118 тысяч человек, а вот количество неработающих пенсионеров увеличилось до 587,7 тысячи человек (+0,3%).

Средний размер пенсий для неработающих пенсионеров составляет 18 916,1 рубля (+14,4%). А те, кто еще трудятся, получают в среднем 14 096,9 рубля (+14%).