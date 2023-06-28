Воронеж занимает 49-е место среди городов РФ по качеству жизни

В числе основных проблем нашего города отмечены – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование и дороги. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Аналитики из Финансового университета при Правительстве РФ ранжировали города по уровню качества жизни по итогам первого полугодия 2023 года. Воронеж оказался на 49-м месте. В числе основных проблем нашего города отмечены – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование и дороги.

Места с первого по десяток заняли - Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов и Тюмень соответственно. Среди городов Черноземья первая позиция у Липецка – 26-е место, а следом расположился Тамбов (37-е). За пределами ТОП-50 оказались Белгород, Курск и Орел.