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НовостиОбщество28 июня 2023 5:38

Воронеж занимает 49-е место среди городов РФ по качеству жизни

Это третий результат в Черноземье
Алексей СЕРГУНИН
В числе основных проблем нашего города отмечены – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование и дороги.

В числе основных проблем нашего города отмечены – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование и дороги.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Аналитики из Финансового университета при Правительстве РФ ранжировали города по уровню качества жизни по итогам первого полугодия 2023 года. Воронеж оказался на 49-м месте. В числе основных проблем нашего города отмечены – медицинское обслуживание, ЖКХ, образование и дороги.

Места с первого по десяток заняли - Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов и Тюмень соответственно. Среди городов Черноземья первая позиция у Липецка – 26-е место, а следом расположился Тамбов (37-е). За пределами ТОП-50 оказались Белгород, Курск и Орел.