Расписание субботнего поезда «Воронеж – Белгород» изменится с 1 июля

Время выезда состава из Воронежа и его прибытия в Белгород не претерпело изменений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 1 июля в расписание движения субботних пригородных поездов, которые следуют по маршруту «Воронеж – Белгород», внесут небольшие корректировки. Информация об этом появилась на сайте ППК «Черноземье».

Корректировка затронула две промежуточные остановки вечерних рейсов. В обоих случаях отклонение от прежнего графика составило всего одну минуту. На станцию Касторная Новая состав прибудет и отправится чуть раньше обычного времени – в 18:07 и 18:08. Аналогичные изменения и по Старому Осколу – 18:51 и 18:52.

При этом время выезда состава из Воронежа и его прибытия в Белгород не претерпело изменений: пассажиры отправятся в путь в 17:02, а окажутся в пункте назначения в 21:12.