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НовостиОбщество27 июня 2023 17:10

Под Воронежем педагогу незаконно отказали в компенсации за коммуналку

Выплаты произвели только после вмешательства прокуратуры
Ярослав ИВАНОВ

66-летний житель Подгоренского района пожаловался в прокуратуру на нарушение прав при предоставлении мер соцподдержки. Мужчина с августа 2013 года получал ежемесячную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как педагогический работник. Но в марте 2021 года управление соцзащиты Подгоренского района приняло решение о прекращении выплат в связи с увольнением мужчины из образовательного учреждения и выходом на пенсию.

- По региональному законодательству, указанные меры соцподдержки предоставляются также в случае выхода на пенсию, если гражданин проработал в сельской местности не менее 10 лет и проживает там же. Копией трудовой книжки подтверждены факты работы мужчины в сельской местности педагогом и директором образовательного учреждения в период с 1979 по 2004 годов, что свидетельствует о наличии права на предоставление ему мер соцподдержки, в том числе и в случае выхода на пенсию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Руководителя органа соцзащиты обязали устранить нарушения закона. Право заявителя на получение ежемесячных выплат восстановлено. Ему уже выплатили компенсацию с момент прекращения в 2021 году.