Воронежцам рассказали об архитекторе, придумавшем «Утюжок»

фото краеведческого музея

В краеведческом музее открылась выставка «Зодчие Воронежа: Попов-Шаман». Проект посвятили 120-летию архитектора.

Экспозиция показывает жизненный и творческий путь Александра Попова-Шамана, отражает его вклад в формирование архитектурного облика Воронежа 1930-х годов. Александр Попов-Шаман стал одним из ведущих представителей конструктивизма в архитектуре Воронежа. По его проектам было построено более 30 зданий, включая дом торговых организаций «Утюжок», летний театр в Первомайском саду, здание Обкома ВКП(б).

На выставке представлены материалы из личного архива архитектора, переданного в фонды краеведческого музея в 1970-х: эскизы и зарисовки, чертежи и проекты зданий, документы, фотографии.

Экспозицию можно посмотреть до 31 декабря.