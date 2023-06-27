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НовостиОбщество27 июня 2023 16:05

В Воронеже всего один выпускник сдал ЕГЭ по биологии на 100 баллов

В этом году предмет сдавал 1461 человек
Ярослав ИВАНОВ
департамент образования Воронежской области

департамент образования Воронежской области

В Воронеже еще одним стобалльником стало больше! Высший балл получил на Едином госэкзамене по биологии выпускник школы № 73 имени Чернонога. Лучше всех этот предмет знает Александр Непота, об этом сообщили в департаменте образования Воронежской области.

ЕГЭ по биологии в этом году сдавал 1461 человек. Согласно результатам, большинство получили баллы, достаточные для поступления в вузы. Минимальный порог (36 баллов) преодолели 1176 человек (80,5% экзаменуемых). 85 и более баллов набрали 47 человек (3,22% сдавших). 70 и более баллов - 217 человек (14,85%). Средний балл по ЕГЭ по биологии составил 50 баллов.