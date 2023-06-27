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НовостиПроисшествия27 июня 2023 15:28

В Воронеже наркокурьера, задержанного с 2 кг «соли», отправили на 11 лет в колонию строгого режима

Мужчина вез наркотики из столицы в Ростовскую область для сбыта
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже наркокурьер из Ростовской области получил серьезный срок.

41-летнего мужчину на «Митсубиси Лансер» остановили в мае 2022 года на 515-м километре автодороги М-4 «Дон». При досмотре иномарки обнаружили около двух килограммов «соли», что считается крупным размером наркотиков. Как выяснили следователи, межрегиональный курьер вез партию из столицы в Ростовскую область для последующего сбыта.

Левобережный райсуд Воронежа приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима, а также конфисковал принадлежащий ему автомобиль в доход государства.