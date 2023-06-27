В Воронеже установили карантин по птичьему гриппу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже объявили карантин по птичьему гриппу. Указ губернатора от 26 июня на основании предписания главного ветврача области опубликовали сегодня, 27 июня. Ограничения ввели для предупреждения распространения заболевания.

Высокопатогенный очаг выявили в 320 метрах от улицы Рокоссовского в Воронеже. Радиус угрожаемой зоны от границ очага составляет 6 км, зона наблюдения – радиусом 16 км. В очаге запрещено лечить птиц, убивать птиц ради продуктов, вывозить птиц и яйца, снимать пух и перья, а также запрещено посещать очаг не специалистам ветслужб, заезжать и выезжать машинам (за исключением транспорта, который необходим для мероприятий ликвидации очага).

Ограничения действуют до 31 июля в Воронеже, а также Новоусманском, Рамонском и Семилукском районах.