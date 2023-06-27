Глава департамента госрегулирования тарифов Воронежской области сообщил, что в 2023-м не будет повышения

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В 2023-м году в Воронежской области повышения тарифов не будет, сообщил 27 июня на пресс-конференции руководитель регионального департамента госрегулирования тарифов Евгений Бажанов. Чиновник подчеркнул, что поскольку в 2022 году тарифы росли сначала в июле, потом в декабре (при этом региональные власти сделали все возможное, чтобы повышение было ниже, чем позволяли экономические условия), в этом году роста не будет.

Глава департамента отметил, что новые тарифы ЖКХ установят в Воронежской области к 1 декабря, а вступят в силу они с 1 июля 2024 года. Примерный рост тарифов ожидается в 5-6%, согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ.

Что касается оплаты за проезд в Воронеже, в ближайшее время повышения не ожидается, поскольку перевозчики не подавали заявку в департамент.