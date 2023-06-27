В Воронеже закрыли «турбокольцо» на Остужева

фото мэрии Воронежа

В Воронеже перенаправили движение на пересечении улиц Остужева и Минской. С 10 утра 27 июня открыли для автомобилей «Большое» кольцо, а проезд по «турбокольцу» закрыли. Сейчас экипажи ГИБДД на месте помогают водителям сориентироваться в изменениях движения.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, единственное в городе «турбокольцо» было организовано при строительстве Остужевской развязки для минимизации заторов и оно зарекомендовало свою эффективность. Но из-за расширения зоны работ сегодня оно было закрыто для проезда, а на смену ему пришло «большое» кольцо, которое расположено на постоянных съездах будущей двухуровневой развязки.

Движение по «большому» кольцу осуществляется по принципу классического кольцевого перекрестка. Для увеличения его пропускной способности в данный момент запрещено движение грузовиков на улицах Обручева (от кольца по улице Димитрова до перекрестка Остужева и Минской), Минской (от поворота на микрорайон «Электроника» до перекрестка Остужева и Минской), Остужева - от Остужевского кольца до перекрестка Остужева и Минской и от светофора в районе улицы Остужева, 35б (по тамбовскому направлению) до перекрестка Остужева и Минской. Водителям большегрузов необходимо рекомендуется заранее продумывать пути объезда.

В Воронеже перенаправили движение на пересечении улиц Остужева и Минской. С 10 утра 27 июня открыли для автомобилей «Большое» кольцо, а проезд по «турбокольцу» закрыли. Сейчас экипажи ГИБДД на месте помогают водителям сориентироваться в изменениях движения.