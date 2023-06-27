Из воронежского «Факела» ушел Георгий Гонгадзе

фото телеграмм ФК "Факел"

Георгий Гонгадзе ушел из «Факела». Нападающий (девять результативных ударов и две голевые передачи в этом сезоне) покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщил футбольный клуб в соцсетях.

- Спасибо за этот сезон, Жора! За важные голы и самоотдачу. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере! - сообщил «Факел» в телеграмм.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, «Факел» подписал контракт с нападающим Александром Долговым. Форвард, выступавший в минувшем сезоне за «Химки», вернулся в родной город. Кроме того, футбольный клуб взял вратарем Виталия Гудиева и продлил контракты с защитником Русланом Магалем и с центральным защитником Сергеем Брызгаловым.