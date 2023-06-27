Организаторы рок-фестиваля «Молодые ветра» под Воронежем планируют новую дату опен-эйра

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Рок-фестиваль «Молодые ветра», который не состоялся 24 июня в связи с отменой всех массовых мероприятий из-за введения в Воронежской области режима КТО, собираются перенести. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, на опен-эйре в Новой Усмани должны были выступить 15 команд. Фестиваль отменили буквально за пять часов до начала, естественно, некоторые музыканты уже проводили саунд-чек. В частности, Сергей Бобунец со своей группой в это время был в одной из гостиниц Воронежа, «Черный обелиск» - на новоусманской турбазе, а «Бригадный подряд» - был в Тульской области, добираясь на фестиваль. Зрители тоже собирались на масштабный опен-эйр не только из Воронежской области, поэтому организаторы сейчас планируют новую дату рок-феста, пытаясь заново совместить графики музыкантов.

- Как только ситуация стабилизировалась, мы начали работу по организации переноса феста. Сейчас продолжаются переговоры с музыкантами и поставщиками музыкального и осветительного оборудования. С некоторыми участниками, включая «Черный обелиск» и Сергея Бобунца, согласована потенциально возможная новая дата проведения фестиваля. Необходимо решить вопросы технического обеспечения и логистики, - сообщил руководитель отдела культуры администрации Новоусманского района Юрий Зайцев.

Оргкомитет сообщил, что билеты будут действительны на новую дату. Желающие сдать их могут связаться с кассой Дворца культуры по телефону 8 (47341) 5-46-81 и сообщить номер заказа. Возврат билетов, приобретенных в кассе ДК, осуществляется при предъявлении билета и чека.