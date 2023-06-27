В Воронежской области увеличился ущерб от перестрелки в выходные

фото из соцсетей Максима Янцова

В Павловском районе от прохождения колонны ЧВК «Вагнер» пострадало больше домов, чем заявлялось ранее. Об этом сообщил глава Павловского района Максим Янцов.

- К ранее зарегистрированным повреждениям в 19 домовладениях добавятся еще несколько, потому что не все жители находились дома - были в гостях или на отдыхе. Сейчас они возвращаются, мы принимаем от них заявления, проводим обследование, оцениваем стоимость возмещения ущерба. Точная цифра необходимых средств будет ясна после подготовки сметного расчета.

Как отметил чиновник, владельцам домов пока выходят из положения самостоятельно, закрывая повреждения крыш и окон подручными средствами, чтобы уберечься от дождя. А в целом средства на компенсацию и ремонт гражданского имущества выделит региональный бюджет – после того, как оценят количество поврежденных домов и стоимость ущерба.

В данный момент правоохранители проводят доследственную проверку по фактам нанесения ущерба домовладениям в Елизаветовке.