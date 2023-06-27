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НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:41

Поймали интернет-аферистку, которая обманула жительницу Воронежа на 10 тыс рублей с покупкой белья

Нашли мошенницу спустя два года после инцидента
Ярослав ИВАНОВ

Раскрыли дистанционное мошенничество двух летней давности, в результате которого жительница Воронежа потеряла более 10 тыс рублей. Инцидент произошел в декабре 2020 года.

Тогда 31-летняя жительница столицы Черноземья захотела купить постельное белье. В популярной соцсети ее внимание привлекла группа якобы профильного интернет-магазина. Женщина написала менеджерам, ей прислали реквизиты, на которые она перевела более 10 тысяч рублей. Однако, товар покупательнице так и не прислали. А менеджер перестал выходит на связь.

Личность мошенника удалось установить на днях: обманула потерпевшую 27-летняя жительница республики Марий Эл. Когда ее задержали, она созналась. За мошенничество женщине грозит до пяти лет заключения.