Поймали интернет-аферистку, которая обманула жительницу Воронежа на 10 тыс рублей с покупкой белья

Раскрыли дистанционное мошенничество двух летней давности, в результате которого жительница Воронежа потеряла более 10 тыс рублей. Инцидент произошел в декабре 2020 года.

Тогда 31-летняя жительница столицы Черноземья захотела купить постельное белье. В популярной соцсети ее внимание привлекла группа якобы профильного интернет-магазина. Женщина написала менеджерам, ей прислали реквизиты, на которые она перевела более 10 тысяч рублей. Однако, товар покупательнице так и не прислали. А менеджер перестал выходит на связь.

Личность мошенника удалось установить на днях: обманула потерпевшую 27-летняя жительница республики Марий Эл. Когда ее задержали, она созналась. За мошенничество женщине грозит до пяти лет заключения.