В Воронеже пройдет двухдневный фестиваль уличных театров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летняя «сессия» Платоновского фестиваля в Воронеже завершится фестивалем уличных театров. Форум искусств проведет такой проект впервые (несколько лет на Платоновфесте проходил парад уличных театров и отдельные представления на Советской площади), продлится фестиваль уличных театров два дня. Местом проведения выбрали парк «Дельфин».

На выходных, 1 и 2 июля, воронежцев ждет большой праздник с участием команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа, представляющих разные жанры и формы уличного искусства. Свои представления покажут «Странствующие куклы господина Пэжо», «Огненные Люди», «Эскизы в пространстве», АспектР, «Небесная Карусель», «Пластилиновый дождь», Московский детский театр теней и другие.

Подробное расписание мы опубликуем в ближайшее время. Вход на фестиваль свободный, 0+