Пожелавший заказать девушку воронежец лишился 32 тысяч рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным полиции, за минувшие сутки мошенники обманули воронежцев на 1 281 000 рублей.

Одним из них стал 23-летний горожанин, пожелавший заказать услуги в сфере досуга. Он позвонил по номеру телефона, который нашел в интернете.

- На его звонок ответил диспетчер и пообещал, что девушка отправится по указанному адресу сразу после перечисления денежных средств в виде задатка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Переведя в общей сложности 32 000 рублей, молодой человек так и не дождался девицы.

Клиент попытался снова связаться диспетчером, но телефон не отвечал. Тогда потерпевший отправился с заявлением в полицию. По его обращению возбудили уголовное дело. Подозреваемых ищут.