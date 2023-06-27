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НовостиОбщество27 июня 2023 10:36

Под Воронежем во время рейда налоговики выявили больше 30 должников

Их общая задолженность составила 250 тысяч
Ирина КАЗАНИНА
Фото администрации Новоусманского района

Фото администрации Новоусманского района

Фото: Предоставлено

В Новоусманском районе Воронежской области проходят совместные рейды налоговой службы, полиции, судебных приставов и представителей администраций сельских поселений по вопросу взыскания налоговых задолженностей.

На днях инспекторы побывали в Шуберском, где за несколько часов выявили больше 30 человек, чья совокупная задолженность составила около 250 тысяч рублей.

Всем должникам выдали квитанции, а двум оформили требования о явке к судебным приставам-исполнителям. Общая сумма долгов по двум документам - больше миллиона рублей.

Налоговики напоминают, что узнать все о своих налогах и задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.