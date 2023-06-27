Под Воронежем во время рейда налоговики выявили больше 30 должников

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В Новоусманском районе Воронежской области проходят совместные рейды налоговой службы, полиции, судебных приставов и представителей администраций сельских поселений по вопросу взыскания налоговых задолженностей.

На днях инспекторы побывали в Шуберском, где за несколько часов выявили больше 30 человек, чья совокупная задолженность составила около 250 тысяч рублей.

Всем должникам выдали квитанции, а двум оформили требования о явке к судебным приставам-исполнителям. Общая сумма долгов по двум документам - больше миллиона рублей.

Налоговики напоминают, что узнать все о своих налогах и задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.