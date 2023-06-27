В Воронеже серийный нарушитель ПДД оплатил штрафов на 65 тысяч рублей под угрозой ареста

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В ходе очередной проверки документов в Воронеже автоинспекторы задержали злостного нарушителя ПДД, задолжавшего по штрафам более 65 тыс рублей.

Автомобиль «Рено Меган» остановили на улице 9 Января. При проверке 29-летнего водителя по информационным базам ГИБДД, установили, что он 50 раз за последний год превышал скоростной режим и имеет задолженность по 49 штрафам за нарушение ПДД.

Инспекторы ДПС составили еще пять протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. Прибывшие сотрудники службы судебных приставов объяснили водителю, что ему грозит ареста до 15 суток или обязательные работы. В итоге нарушитель оплатил всю сумму задолженности на месте.