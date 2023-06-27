В Воронежской области археологи раскопали древнерусскую керамику

Фото «Археологическая мастерская»

Интересные археологические находки обнаружили в Хохольском районе. Специалисты «Археологической мастерской» раскопали на хуторе Пашенково артефакты сразу нескольких исторических эпох. Исследования затронули 37 квадратных метров территории на выявленном объекте археологического наследия «Пашенково селище 1».

- В результате работ, проводившихся на основании разрешения Минкульта, выявлен культурный слой эпохи древнерусского времени XIV века мощностью в среднем 1,5 м, а также отдельные фрагменты керамики эпохи бронзы срубной культуры, раннего железного века среднедонской культуры скифского времени и начала XX века. Собрана многочисленная коллекция круговой древнерусской керамики, серия индивидуальных находок – бытовых предметов древнерусского времени. На уровне материка был изучен подпол от жилища древнерусского времени размерами 3,7×3,3 метров, - сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Фото «Археологическая мастерская»