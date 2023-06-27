В лесу в Воронежской области нашли тело 19-летнего парня, уехавшего из дома на бордовом ВАЗе

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» закрыли поиски 19-летнего парня из села Отрадное Бутурлиновского района, который 23 июня уехал из дома на бордовой «Ладе» и пропал. К сожалению, его нашли мертвым. Труп обнаружили днем 26 июня в лесополосе на окраине Бутурлиновки. Следователи в рамках доследственной проверки разбираются в обстоятельствах гибели несчастного.

- Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.