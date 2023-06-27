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НовостиОбщество27 июня 2023 9:20

В Воронеже пенсионера довезли до больницы с сиреной и мигалкой

У мужчины случился инсульт, а в городе были пробки
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже полицейские буквально спасли пенсионера. К патрульным на улице 9 Января днем подъехал автомобиль «Киа Рио». Взволнованный водитель сообщил полицейским, что у него в машине 71-летний пенсионер практически в бессознательном состоянии, и попасть по пробкам в больницу быстро не получилось бы.

Госавтоинспекторы с сиреной и мигалкой сопроводили автомобиль с нуждающимся в медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3.

По словам врачей, у мужчины случился инсульт. Его состояние было критическим и требовало немедленного медицинского вмешательства. Благодаря оперативным действиям полицейских здоровью пожилого мужчины сейчас ничего не угрожает.