В Воронеже пенсионера довезли до больницы с сиреной и мигалкой

В Воронеже полицейские буквально спасли пенсионера. К патрульным на улице 9 Января днем подъехал автомобиль «Киа Рио». Взволнованный водитель сообщил полицейским, что у него в машине 71-летний пенсионер практически в бессознательном состоянии, и попасть по пробкам в больницу быстро не получилось бы.

Госавтоинспекторы с сиреной и мигалкой сопроводили автомобиль с нуждающимся в медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3.

По словам врачей, у мужчины случился инсульт. Его состояние было критическим и требовало немедленного медицинского вмешательства. Благодаря оперативным действиям полицейских здоровью пожилого мужчины сейчас ничего не угрожает.