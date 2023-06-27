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НовостиОбщество27 июня 2023 9:21

Фейковые объявления обещают воронежцам выплаты за размещение беженцев

В департаменте соцзащиты сообщили, что подобной программы в регионе нет
Ирина КАЗАНИНА
Фото департамента соцзащиты области

Фото департамента соцзащиты области

Фото: Предоставлено

На досках объявлений в Воронеже появились листовки, якобы от имени департамента социальной защиты Воронежской области. В них сообщается о старте программы помощи беженцам «Своих не бросаем» и предлагается всем неравнодушным гражданам взять на подселение в свои дома и квартиры вынужденных переселенцев из Белгородской и Курской областей. Листовки также сообщают, что за участие в программе положены выплаты, за которыми предлагают обращаться в департамент социальной защиты области.

В ведомстве заверили, что эти объявления являются фейком. Ничего подобного в регионе нет.

- Просим быть более бдительными и ориентироваться на информацию из официальных источников, - прокомментировали в департаменте соцзащиты.