Воронежец фиктивно прописал в квартире четырех иностранцев

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейским из пятого отдела полиции Воронежа стало известно о факте фиктивной регистрации иностранцев в квартире 37-летнего ранее судимого за аналогичное преступление воронежца. В мае этого года, выяснили полицейские, рецидивист прописал в своей квартире в доме микрорайона Придонской четырех граждан сопредельных государств, без фактического проживания.

За свои услуги мужчина с каждого из зарегистрированных взял по тысяче рублей.

Когда подозреваемого задержали, он признал свою вину и рассказал, что полученные деньги потратил на личные цели.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Сейчас он находится по подпиской о невыезде.

Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.