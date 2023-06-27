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НовостиПроисшествия27 июня 2023 8:24

Под Воронежем после ДТП с фуры посыпались металлические трубы, один из водителей в больнице

Авария произошла накануне на трассе "Дон"
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

На трассе «Дон» на территории Бобровского района Воронежской области днем 26 июня 59-летний житель Ставропольского края за рулем автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» не заметил стоящего на дороге грузовика «Скания» с полуприцепом «Шмитц» и на полном ходу протаранил его.

Из-за удара с прицепа на дорогу упали металлические трубы, которые травмировали водителя «Скания» 39-летнего жителя Белгородской области. Мужчина находится в больнице.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.