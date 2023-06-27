Воронежский онкодиспансер укомплектован кадрами более чем на 80%

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Воронежский областной онкодиспансер является основным звеном в системе противораковой борьбы региона. Он обеспечивает оказание квалифицированной стационарной и поликлинической помощи пациентам. Координирует действия всей онкологической службы области.

В онкодиспансере работает более 1000 сотрудников. Среди которых восемь докторов медицинских наук, 21 кандидат наук, два заслуженных врача России, 91 врач высшей и первой квалификационной категории, 203 средних медработников высшей и первой категории.

Укомплектованность учреждения на сегодняшний день составляет более 82%. Чтобы сократить кадровый дефицит руководство диспансера реализует ряд мер. Например, привлекает выпускников девятых классов для дальнейшего обучения в колледжах по целевому направлению, внедряет наставничество – опытные медики помогают молодым специалистам, активно поощряет сотрудников премиями и почетными грамотами, направляет их на переподготовку и повышение квалификации, также диспансер регулярно участвует в «Ярмарках вакансий».

Для того, чтобы стать онкологом необходимо шесть лет отучиться в университете по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Затем получить дополнительные знания – два года в ординатуре по специальности «Онкология». При наличии подготовки в ординатуре/интернатуре по специальностям «Акушерство и гинекология», «Терапия», «Хирургия» можно пройти профессиональную переподготовку по специальности «Онкология» (не менее 500 часов).

Чтобы стать врачом высшей категории потребуется семь лет практической деятельности и сдача экзамена аттестационной комиссии.

Как отмечают в Воронежском областном онкодиспансере, у региона достаточно возможностей для подготовки качественных специалистов. Однако наши медики активно используют для повышения уровня знаний базы федерального значения. Кроме того, проходят обучения на рабочих местах (стажировка), посещают различные мастер-классы и вебинары, участвуют в съездах различного уровня, конгрессах, конференциях.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».