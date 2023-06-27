«Вызывает спазм сосудов»: воронежцам объяснили, почему не стоит пить холодную воду даже летом

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Соблазн выпить ледяной воды летом очень велик. Кажется, что такой напиток моментально охладит и утолит жажду. Однако медики категорически не согласны с этим распространенным убеждением. По словам специалистов, чрезмерное увлечение «холодным», наоборот, увеличивает нагрузку на организм.

– В теплое время года следует выбирать несладкие и негазированные напитки. Лучше отдавать предпочтение обычной воде, минералке, зеленому чаю, компотам. И, конечно же, они не должны быть очень холодными. Оптимальная температура 17-18 градусов, –объясняет заведующая отделом анализа и стратегического планирования воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гнеднева. – Часто возникает соблазн выпить водички из холодильника, но температура нашего пищеварительного тракта составляет 36 градусов и выше. Если туда попадет ледяная жидкость, то она охладит слизистую внутренних органов и вызовет спазм сосудов. Вода будет медленнее всасываться в кровь, и мы не почувствуем утоления жажды. В таком случае возникает опасность выпить лишнего.

Избыточное питье, в свою очередь, вызывает отеки. Что, по словам специалиста, становится дополнительной нагрузкой для почек. В связи с чем людям, у которых имеются проблемы с этим органом, стоит быть более внимательными к своему питьевому режиму.

– Разумеется, летом объемы употребляемой жидкости возрастают. Если в норме необходимо пить полтора-два литра, то сейчас потребуется до трех литров. Кстати, можно рассчитать требуемое количество жидкости, исходя из соотношения 40 мл на килограмм веса. Кроме того, лучше одномоментно не употреблять большое количество воды. Полезнее будет выпить несколько раз по 100-200 мл, – добавила Наталья Гнеднева.

Кстати, сладкими напитками тоже не стоит увлекаться. Их чрезмерное употребление будет приводить к скачкам глюкозы в крови. Напиться лимонадами невозможно, а вот вогнать организм в стресс – запросто.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».