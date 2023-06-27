В Воронеже 10-летний пешеход попал под машину на переходе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В понедельник около дома № 259 по улице 45 Стрелковой Дивизии в Воронеже произошла авария с участием 10-летнего пешехода. По предварительным данным полиции, мальчик попал под колеса автомобиля «Грейт Волл», когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномаркой управляла 36-летняя жительница Воронежа.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, «скорая помощь» доставила его в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 97 ДТП. Из них 75 – в Воронеже. В четырех авариях травмы различной степени тяжести получили 4четыре человека.