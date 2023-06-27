Жителям Левобережного района Воронежа отключат воду 28 июня

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

28 июня на водоподъемной станции, снабжающей дома Левобережного района, запланированы работы. В связи с этим в среду с 10.00 до 13.00 горожанам отключат ресурс. Неудобства коснуться жителей улиц:

пер. Баженова, пер. Заслонова, пер. Новороссийский, пер. Прохладный, пер. Сеченова, пер. Химический, пер. Цимлянский, ул. Азовская, ул. Балашовская, ул. Варшавская, ул. Венецианова, ул. Волго-Донская, ул. Волжская, ул. Волкова, ул. Вологодская, ул. Воронихина, ул. Донецкая, ул. Дружбы, ул. Дубровина, ул. Заслонова, ул. Ковалевской, ул. Корейская, ул. Корольковой, ул. Костромская, ул. Кронштадтская, ул. Кулибина, ул. Лебедева, ул. Левитана, ул. Ленская, ул. Лихачева, ул. Менделеева, ул. Меркулова, ул. Мечникова, ул. Небольсина, ул. Новикова, ул. Новороссийская, ул. Новосибирская, ул. Пекинская, ул. Просторная, ул. Путилина, ул. Ростовская, ул. Саврасова, ул. Сеченова, ул. Танеева, ул. Третьякова, ул. Цимлянская, ул. Чебышева, ул. Читинская, ул. Шинников, ул. Шубина, ул. Ярославская;

ул. Героев Стратосферы - 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 24/1, 24/2;

Ленинский проспект - 2/2, 2/4, 2/5, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1;

ул. Циолковского - 28, 28/1, 28/10, 28/8, 28/9, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/7, 34/8, 34/9, 36, 36б,

А у жителей микрорайона ВАИ в кранах понизится давление. В водоканале просят горожан на это время запастись водой.