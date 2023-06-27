В Воронеже началось обследование проблемных контейнерных площадок

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники департамента ЖКХ Воронежской области в ближайшие месяц проверят состояние самых проблемных контейнерных площадок Воронежа. Первыми в маршруте инспекции стали адреса в Советском районе города.

По итогам осмотра площадки по улице Молодогвардейцев, 19 представители департамента рекомендовали увеличить периодичность вывоза отходов до ежедневного. Поскольку площадка не обслуживается по понедельникам, единственный установленный здесь контейнер-лодка после выходных регулярно переполняется.

Подобную рекомендацию выдали и относительно площадки по улице Юлюса Янониса, 9. Несмотря на то, что емкости для сбора ТКО здесь опустошаются ежедневно, мусор из контейнера-лодки вывозится лишь раз в неделю, что приводит к захламлению территории.

Свалку на площадке по улице Маршака, 9 образуют отходы расположенного неподалеку рынка. Ограждение и установка кодового замка не помогли – недобросовестные предприниматели продолжают бесконтрольно сваливать свой мусор за площадкой. Сотрудники департамента ЖКХ обратятся в департамент экологии и природных ресурсов для проверки деятельности торговых точек и пресечения незаконного обращения с отходами.

- Напомним, список площадок, нуждающихся в обследовании, был составлен на основе сигналов от неравнодушных воронежцев. Оставить сообщение с просьбой проверить проблемное место накопления ТКО, можно в телеграме.