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НовостиОбщество27 июня 2023 6:07

В воронежском парке «Танаис» спилят 28 деревьев

Экологи выявили у них признаки усыхания
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Фото: Предоставлено

Во вторник, 27 июня, в парке «Танаис» начнут санитарную обрезку зеленых насаждений. Об этом сообщили в управлении экологии города.

Сотрудники управления предварительно обследовали растения и выявили признаки усыхания ряда сосен. В связи с этим рабочим выдали разрешение на их санитарную обрезку.

Кроме сосен экологи выявили усыхание у берез. В связи с этим в парке спилят 28 деревьев.

Работы по обрезке будут проводиться силами МКП «ЭкоЦентр» под строгим контролем экологов, заверили в мэрии.