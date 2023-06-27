В воронежском парке «Танаис» спилят 28 деревьев

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

Во вторник, 27 июня, в парке «Танаис» начнут санитарную обрезку зеленых насаждений. Об этом сообщили в управлении экологии города.

Сотрудники управления предварительно обследовали растения и выявили признаки усыхания ряда сосен. В связи с этим рабочим выдали разрешение на их санитарную обрезку.

Кроме сосен экологи выявили усыхание у берез. В связи с этим в парке спилят 28 деревьев.

Работы по обрезке будут проводиться силами МКП «ЭкоЦентр» под строгим контролем экологов, заверили в мэрии.