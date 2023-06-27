Несколько районов Воронежской области ночью остались без света из-за непогоды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В минувшую ночь в Воронежской области прошли сильные дожди, ливни с усилением ветра с порывами до 15 м/с. Непогода стала причиной отключения электричества в ряде районов. На ликвидации аварий задействованы дополнительные бригады энергетиков.

Днем 27 июня синоптики также обещают сильные дожди, ливни, грозы, местами град, порывистый ветер до 17 м/с.

В усиленном режиме продолжают дежурить 248 бригад энергетиков: 1178 специалистов и 327 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся 95 резервных источников электроснабжения мощностью более 4,3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

О нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220