Воронежец Геннадий Фокин стал бронзовым призером чемпионата России по прыжкам в воду

Геннадий Фокин (второй справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Геннадий Фокин из Воронежа стал бронзовым призером чемпионата России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в Екатеринбурге. Геннадий Фокин выступил в паре с Григорием Ивановым из Челябинска.

Тем временем, наша землячка Елена Черных стала четвертой на метровом трамплине. По словам главного тренера региональной сборной Елены Загребельной, ее более молодая тезка совершила всего одну ошибку, которая лишила ее места на пьедестале.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в прошлом месяце Фокин в паре с Ивановым стали бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии. Местным спортсменам Александру Молчану и Владиславу Сонину воронежско-уральский тандем уступил больше 50 баллов. А победили с огромным отрывом россияне Егор Лапин и Илья Молчанов – они набрали 421,38 балла.