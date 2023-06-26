Молодежное правительство Воронежской области возглавила Екатерина Болотова

Екатерина Болотова. Фото регионального департамента архитектуры и градостроительства в VK.

Новым председателем молодежного правительства Воронежской области (МПВО) стала выпускница ВГТУ (2023) Екатерина Болотова. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в группе регионального департамента архитектуры и градостроительства в VK.

В рамках конкурса на должность председателя МПВО претендовали три кандидата. Они представили анализ деятельности правительства и программу его развития на ближайшие два года. Победителя определили после итогового собеседования с представителями исполнительных органов государственной власти.

– Моя деятельность в новой должности начинается с очень интересного этапа, - призналась Екатерина.

Дело в том, что в ближайшее время в области пройдет Межрегиональный молодежный форум «Молгород», на котором молправу доверена организация нескольких тематических площадок. И Болотова курирует две из них – «Самоуправление» и «Городскую среду».