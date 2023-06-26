Два троллейбусных маршрута в Воронеже временно приостановят работу 27 июня 2023

С 10:00 до 14:00 отключат контактную сеть. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Завтра, 27 июня, в течение четырех часов будет приостановлена работа двух троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

С 10:00 до 14:00 отключат контактную сеть, из-за чего троллейбусы № 7 «ВГУ – Троллейбусное депо №2» и № 99 «ВГУ – ул. Владимира Невского» временно сойдут с линии. Причина непродолжительной паузы - проведение МБУ «ЦОДД» плановых работ.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на летний период в Воронеже на маршрутах №№ 32 и 52 стало меньше на два автобуса. Такое решение было принято вовремя заседания Комиссии по изменению маршрутов городской администрации.