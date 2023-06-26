Под Воронежем накрыли деревенскую нарколабораторию

В соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, злоумышленникам, которые помещены изолятор, грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Воронежской области совместно с коллегами из УФСБ России и при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали троих местных жителей. Их подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники в возрасте от 20 до 34 лет арендовали дом в деревне Медовке Рамонского района. Они оборудовали его под лабораторию по синтезированию запрещенных веществ.

При задержании была изъята тара с порошкообразным содержимым, различные емкости с химическими реагентами, колбы, мерные стаканы, весы, а также средства индивидуальной защиты. Изъятый порошок общим весом свыше четырех килограммов содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. По словам задержанных, на протяжении двух месяцев они изготавливали «синтетику», которую затем должны были сбыть с помощью тайников-закладок.

В соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, злоумышленникам, которые помещены изолятор, грозит до 20 лет лишения свободы.